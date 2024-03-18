Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Milli Egemenlik Anıtı önündeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından öğrenciler kahramanlık şiirleri okudu.
15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ndeki programda, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri hazırladıkları gösterileri sundu.
Nusret isimli animasyon gösteriminin ardından, oratoryo seslendirildi, "Cepheye Veda" isimli tiyatro gösterisi sunuldu. Okul korosu ise kahramanlık türkülerini seslendirdi.
Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.
İlçe genelindeki okullar arasında düzenlenen Çanakkale Destanı konulu çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı konuşmada, belediye olarak ilçede 5 yıldır 12. sınıf öğrencilerinden toplamda 5 bin 500 genci Çanakkale'ye götürdüklerini belirterek, "Sevgili gençler 18 Mart bizim için çok değerli çünkü bu vatan topraklarının bize piyangodan çıkmadığının ispatıdır. Biz bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak, ay yıldızlı bayrağımız özgür bir şekilde dalgalanabiliyorsa, biz burada huzur içinde programlarımızı icra edebiliyorsak eğer bunların bedeli geçmişte ödendiği içindir." dedi.
Program, Çanakkale konulu fotoğraf sergisinin gezilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Programın ardından Kahramankazan Şehitliği ziyaret edildi, Ulu Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da 18 Mart'ta şehitler anıldı - Son Dakika
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda, çok miktarda uyuşturucu, silah ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan şahıslarda yakalandı. Polis tarafından 11-17 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 1 kurusıkı tabanca ve 239 fişek ele geçirildi. 3 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 9 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 51.56 gram ve 89 tablet uyuşturucu ele geçirilirken 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada ise hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine götürüldü.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiyle öğretim elemanlarıyla bir araya geldi. Söyleşide TÜBİTAK araştırma ve destek programları hakkında bilgiler paylaşıldı ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Mandal, üniversitelerle iletişim kanallarını güçlendirerek bilim insanlarına destek verdiklerini belirtti.
Karaman'ın Merkeze bağlı Başkışla köyünde Mustafa Karabacak'ın yaşadığı evde çıkan yangında Karabacak hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı. Aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmada, kurusıkı tabanca, 239 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Trafik denetiminde de 10 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 1'i kadın toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan bir oto yıkama dükkanında 17 yaşındaki bir genç, tabancayla vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, konteynerde intihar edildiği iddiasının gerçek olmadığını belirledi. İş yerinde çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Genç, yaklaşık iki hafta önce Adana'dan Antalya'ya gelmiş ve olayın gerçekleştiği konteynerde kalmaktaydı.
Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Fethiye ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde yapılan törende çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde de şehitleri anma programı düzenlendi. Bodrum ve Dalaman ilçelerinde de benzer törenler gerçekleştirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yapay zeka teknolojisinin kullanım şartlarının belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, yapay zekanın fırsatlarından yararlanmanın ve insanları zararlarından korumanın en etkili yolunun bu olduğunu söyledi. Blinken, yapay zekanın ilerlememizi hızlandırabileceğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, bazı hükümetlerin yapay zekayı kötü amaçlarla kullandığına dikkat çekerek, BM üyesi ülkelere güvenli yapay zeka kullanımını sağlamayı hedefleyen bir kararı desteklemeleri çağrısında bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladığı Konyaaltı Sahili'nde Boğaçayı Köprüsü ile liman arasındaki bölüm, yarın saat 15.00'te törenle hizmete açılıyor. Proje, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor.