Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir esnaf, sokakta bulunarak kendisine teslim edilen parayı sahibine, düşürülme anına ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak ulaştırdı.

Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kişi, elindeki 600 lirayı yere düşürdü. Bu güzergahtan kısa bir süre sonra geçen başka biri, yerdeki parayı fark etti ve sahibine ulaştırılması amacıyla yakındaki iş yerinin sahibi Hasan Yeşil'e (44) teslim etti.

Emlak ofisi sahibi Yeşil, paranın sahibini bulabilmek için sokağı gösteren kendi iş yerine ait güvenlik kameralarını kontrol etti. Paranın düşürüldüğü anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Yeşil, böylelikle paranın sahibine ulaşmaya çalıştı.

Parasını düşüren Selim E'yi tanıyan bir kişi, güvenlik kamerası görüntülerini Selim E'ye gönderdi. Görüntüleri izleyen Selim E, Yeşil'in ofisine giderek parasını teslim aldı.

Yeşil, AA muhabirine, parayı sahibine ulaştırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.