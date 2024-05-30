Kahramankazan\'da Halk Oyunları Şöleni Düzenlendi

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Oyunları Şöleni düzenlendi.

Millet Bahçesinde yapılan etkinliğe ilkokul, ortaokul ve liselerden toplam13 halk oyunu ekibi katıldı. Yurdun değişik bölgelerinden halk oyunları gösterilerinin sergilendiği şölen renkli gösterilere sahne oldu. Aileler de alkışlarla çocukların sevincine ortak oldu.

Programın bitiş anonsuyla alana gelen öğrenciler, velileri ve öğretmenler birlikte oyun havaları oynadı.

Etkinliğe Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım da katıldı.