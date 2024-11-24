Kahramankazan'da Öğretmenler Günü Kutlaması

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(ANKARA)- 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitimcilerle yemek programında bir araya gelen Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda gönül işidir. Sizler, sabırla ve fedakarlıkla ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa ediyorsunuz. Bugün burada, sizlerin emekleri sayesinde bulunan bir kardeşiniz olarak, bu kutsal görevi yerine getiren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramankazan Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında yemek programı düzenledi. Programda öğretmenler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçede yürütülen eğitim çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Programa Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Garnizon Komutanı Kenan Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, İlçe Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, öğretmenler ve aileleri katıldı.

TRT sanatçılarının Türk sanat müziği dinletisi eşliğinde renklenen etkinlikte Başkan Çırpanoğlu, "Öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda gönül işidir. Sizler, sabırla ve fedakarlıkla ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa ediyorsunuz. Bugün burada, sizlerin emekleri sayesinde bulunan bir kardeşiniz olarak, bu kutsal görevi yerine getiren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çırpanoğlu, eğitimde kaliteyi artırmak için başlattıkları dijital projenin müjdesini vererek, "Yapay Zeka Dijital Akademi'yi sizler için kurduk. 8. ve 12. sınıflara yönelik sınav hazırlığı için sunduğumuz dijital kaynaklarla, öğrencilerimize ücretsiz dershaneye ulaşma imkanı tanıyacağız" diye konuştu.

Ayrıca Çırpanoğlu, ilçede fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracaklarını ve maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için eğitimde eşitlik sağlayacak projeler geliştireceklerini vurguladı. Öğrencilere yönelik dijital kitaplar ve denemelerle destek sağlanacağını belirten Başkan Çırpanoğlu, bu projelerin önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya gireceğini duyurdu.

Program, Başkan Selim Çırpanoğlu'nun öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.