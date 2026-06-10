Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.
Büyüksaray Sanayi Sitesi'nde bir fabrikanın önünde park halinde bulunan otomobilin motor bölümüne yılan girdi.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu aracın motor kısmına giren yılanı çıkardı. Yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da Otomobil Motoruna Yılan Girdi - Son Dakika
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