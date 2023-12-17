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Kahramanmaraş Balık Pazarı Taşınıyor

Kahramanmaraş'ta uzun yıllar hizmet veren balık pazarı, deprem sonucu hasar gördüğü için yeni bir yere taşınıyor. Yeni yer Gayberli Mahallesi'nde olacak ve 31 iş yeri yapılacak. Kahramanmaraş, tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olarak biliniyor.

Kahramanmaraş Balık Pazarı Taşınıyor
17.12.2023 - 22:01,
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Kahramanmaraş balık pazarı taşınıyor

Kahramanmaraş tatlı su balığı üretimde Türkiye'nin önemli kentlerinden biri

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uzun yıllar esnafın hizmet verdiği balık pazarı deprem sorası yeni yerine taşınıyor.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri şehir merkezinde bulunan balık pazarını da vurdu. Uzun yıllar balıkçı esnafının çalıştırdığı pazar yeri depremde hasar aldı.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı esnaf İbrahim Sarı, "Kahramanmaraş'ta balıkçılık sektörü büyük ölçüde zarar görmüştü. Bu toparlanma sırasında 18 yıldır hizmet veren balık pazarı da zarar gördü. Balık pazarını açtık ve 8 aydır faaliyetteyiz. Azerbaycan konutları yapılacağı için buradan taşınacağız. Yeni yerimiz Gayberli Mahallesi'ndeki alanda olacak. Bu alanda 24 dükkan var ve bunun 18-19'u balıkçı diğerleri manav esnafı. Yeni yere 31 iş yeri yapılıyor. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz" dedi.

Sarı, "Kahramanmaraş'ta deprem sonrası işletmelerimiz zarar görmüştü ve toparlanma evresi uzun sürdü. Su bakımından en zengin kentlerimizden biri ve 4 tarafı sularla çevrili bir yer. Suyun olduğu her yerde balıkçılığın olması önemli. Üretiyoruz Türkiye ve dünyaya da balıklarımızı pazarlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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