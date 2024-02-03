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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, depremde hayatını kaybeden askerlerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, depremde hayatını kaybeden askerlerin ailelerini ziyaret etti

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, depremde hayatını kaybeden askerlerin ailelerini ziyaret etti

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ziyarette bulundu. Aile İçi Şiddetle Mücadele Kadın Çocuk Kısım Amirliği ekipleri ise depremlerin 1. yılı dolayısıyla ilçelerden Onikişubat'ta Astsubay Çavuş Ali Kayan'ın, Andırın'da uzman çavuşlar Murat Ayaz ve Ömer Tellioğlu'nun ailelerini ziyaret etti. Ekipler, yakından ilgilendikleri ailelerin sorunlarını dinledi.

03.02.2024 20:49
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ziyarette bulundu.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Kadın Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı dolayısıyla, ilçelerden Onikişubat'ta Astsubay Çavuş Ali Kayan'ın, Andırın'da uzman çavuşlar Murat Ayaz ve Ömer Tellioğlu'nun ailelerini ziyaret etti.

Ekipler, yakından ilgilendikleri ailelerin sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA

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