Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yenidemir Mahallesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece de sürdü.
Çalışmalara, 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü 225 personel katıldı.
Yangın yaklaşık 19 saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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