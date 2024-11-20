Kahramanmaraş'ta depremzede çiftler "Aile Gençlik Fonu" ile yuva kurdu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta depremzede çiftler "Aile Gençlik Fonu" ile yuva kurdu

Kahramanmaraş\'ta depremzede çiftler "Aile Gençlik Fonu" ile yuva kurdu

Kahramanmaraş'ta depremzede çiftler "Aile Gençlik Fonu" ile yuva kurdu Aile ve Gençlik Fonu kurulması ile yeni evlenecek gençlere 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz krediden faydalanarak dünya evine giren Kahramanmaraşlı depremzede çift devlete teşekkür etti.

20.11.2024 17:46
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Kahramanmaraş'ta depremzede çiftler "Aile Gençlik Fonu" ile yuva kurdu

KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Gençlik Fonu kurulması ile yeni evlenecek gençlere 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz krediden faydalanarak dünya evine giren Kahramanmaraşlı depremzede çift devlete teşekkür etti.

Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Kahramanmaraş, "Aile Gençlik Fonu" kapsamında yapılan başvurularla dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pilot olarak hayata geçirilen projeye Kahramanmaraş'tan 2 bin 960 kişi başvurdu.

Aile kurumunu desteklemeyi, güçlendirmeyi ve gençleri sosyal risklere karşı korumayı amaçlayan proje, deprem bölgelerinde umut ışığı oldu. Başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz 150 bin TL kredi desteği sağlandı.

Projenin en somut örneklerinden biri depremzede çift Bilal ve Rukiye Şipal oldu. Şipal çifti, "Aile Gençlik Fonu" desteğiyle hayatlarını birleştirdi. Kahramanmaraş'taki evliliklerini bu krediyle gerçekleştiren çift, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu proje, zor günlerimizde bizlere umut oldu. Yeni bir başlangıç için cesaret verdi," ifadelerini kullandı.

Bölgedeki başvuruların yoğunluğu ise projenin ne kadar büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini gösteriyor.

Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli bir adım olan bu destek, sadece ekonomik yardımdan ibaret değil; aynı zamanda depremzede ailelerin hayata tutunma ve gelecek planları yapma motivasyonunu artırıyor.

Proje çerçevesinde ilerleyen süreçte daha fazla çiftin desteklenmesi bekleniyor. Toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmeye yönelik bu tarz adımlar, Kahramanmaraş gibi depremden etkilenen bölgelerde sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı hedefliyor

Bilal ve Rukiye Şipal çifti, "Evlilik kredisinden yararlandık. Allah razı olsun devletimizden. Deprem sonrası ekonomik olarak ihtiyaçlarımızı karşıladık borçlarımızı ödedik. İş yerimizi toparladık. 2 yıl sonra ödemesi teşekkürler" dediler.

Baba Metin Şipal ise, "Bizim dar zamanımızda bize destek olundu. Teşekkürler" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta depremzede çiftler 'Aile Gençlik Fonu' ile yuva kurdu - Son Dakika

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