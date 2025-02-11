??????? Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan, Afşin, Andırın, Nurhak, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde 66 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Kentte gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile Afşin'de 2, Andırın'da 1, Ekinözü'nde 2, Elbistan'nda 8, Göksun'da 48, Nurhak'ta 5 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Zorlaştı - Son Dakika
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