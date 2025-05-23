Kahramanmaraş\'ta Kazada 1 Ölü 8 Yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobilin, özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada Esra Baran (22) öldü, 8 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, K.A. yönetimindeki 06 DSV 317 plakalı otomobil, önünde ilerleyen M.K.'nin kullandığı 46 H 0062 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü K.A. ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Esra Baran, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.