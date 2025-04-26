Kahramanmaraş'ta Köpek Dövüşü Tepki Çekti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Köpek Dövüşü Tepki Çekti

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Kahramanmaraş'ta köpek dövüşü görüntüleri hayvan severlerden sert tepki aldı. İki köpek dövüştürüldü.

26.04.2025 10:09
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Köpekler acımasızca böyle dövüştürüldü

Kahramanmaraş'ın kırsal bir bölgesinde kaydedilen köpek dövüşü görüntüleri tepki çekti, hayvanların kanlar içinde yere yığıldığı o anlar izleyenlerinde yüreğini burktu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın kırsal bir bölgesinde kaydedilen köpek dövüşü görüntüleri tepki çekti. Hayvan severlerin ve vatandaşların tepkisine neden olan görüntülere, iki köpeğin acımasızca dövüştürüldüğü ve çevrede toplanan kişilerin bu anları alkışlarla izlediği yansıdı. Köpeklerin kanlar içinde yere yığıldığı o anlar, izleyenlerin yüreğini burktu.

İddiaya göre, kentte bir grup kırsal bölgedeki boş bir arazide toplandı. Köpeklerini getiren bazı kişiler önce iki hayvanı dövüştürdü. Kanlar içinde mağlup olan köpek yerine başka bir köpek getirilerek birbirleriyle kavga ettirildi. O anlar ise yaşananları takip edenler tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde köpek sahipleri kendi hayvanları için destek ve alkış yaparken, kanlar içinde kalan köpeklerin durumu ise yürek burktu.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hayvan hakları savunucuları tepkilerini dile getirdi. Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasin Yılmaz yaptığı açıklamada, "Videoları izlediğimizde kanımız dondu. Orada hayvanlar vahşice ve gaddarca dövüştürülüyorlar. Bu vahşet nedir, inanın anlamış değiliz" dedi.

"Para ve hapis cezaları verilmesini istiyoruz

Hayvanların vahşice ve gaddarca dövüştürüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Kahramanmaraş Valimizden ricada bulunuyoruz. Bu şahıslar bir an önce bulunsunlar. Tabi yasalarda biliyorsunuz ki yeni geçen maddelerde artık hayvanlar tamamen mal statüsünden çıkartılıp can statüsüne alındılar. Bu kişilere çok ciddi hem para cezaları verilmesini istiyoruz, hem hapis cezaları verilmesini istiyoruz, hem ellerindeki bütün hayvanlara el koyulmasını istiyoruz. Tavuğundan ördeğine, ne bileyim ineğinden keçisine. Bu şahısların artık kesinlikle ve kesinlikle hayvan bulundurmamaları gerekiyor. Bu vahşet nedir? İnanın anlamış değiliz. Biliyorsunuz ki en büyük sevgiyi hayvanlardan alıyoruz. En büyük fedakarlıkları hayvanlardan alıyoruz. Bizden hiçbir şey, karşılık beklemeden bize sonsuz sevgi veriyorlar. Ama bu insanlar hayvanları dövüştürmekten, hayvanların birbirlerine yara vermesinden, hayvanların birbirlerine zarar vermesinden zevk alan sadist insanlar"ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bu tarz olayları gördüğünde kendileri gibi derneklerle irtibata geçmesini isteyen Yılmaz," Bu caniler, bu gaddarlar bir an önce bulunup, yakalanıp, adalete hesap versinler. Çok acı bir durum bu. İnanın ne söyleyeceğimize, daha neler söylememiz gerektiğini telaffuz bile edemiyoruz. Hayvanları bu şekilde dövüştürmek, hayvanları bu şekilde işkence etmek inanılmaz bir durum" şeklinde konuştu.

Öteyandan görüntülerde olay ve şahıslarla ilgili incelemenin başlatılacağı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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