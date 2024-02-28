Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Tır Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Tır Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş\'ta Otomobil ile Tır Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kaza anı, tüneldeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

28.02.2024 20:31  Güncelleme: 20:35
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.P. idaresindeki 46 EC 618 plakalı otomobil, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda Sezai Karakoç Tüneli'nde A.H. yönetimindeki 31 N 8305 plakalı tırın 31 ANC 20 plakalı römorkuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan H.E. hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü M.P. sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. M.P'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tünelde bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza anı, tüneldeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Tır Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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