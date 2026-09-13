Kahramanmaraş\'ta su kuyusunda metan gazından zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta temizlemek için girdiği su kuyusunda rahatsızlanıp, bayılan Gurbet Esenceli (52) ile onu kurtarmak için kuyuna inen Mehmet Tekin (37), metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. İki kişinin cansız bedenleri, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak Mahallesi'nde meydana geldi. Gurbet Esenceli, iddiaya göre temizlik yapmak için 8 metre derinliğindeki su kuyusuna indi. Bir süre sonra rahatsızlanan Esenceli, arkadaşlarından kendisini çıkarmasını istedi ancak hemen ardından bayıldı. Bunun üzerine Mehmet Tekin, Gurbet Esenceli'yi çıkarmak için kuyuya girdi ancak o da aşağı iner inmez bayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuda metan gazı tespit etti. İtfaiye ekipleri maskeyle girerek Gurbet Esenceli ve Mehmet Tekin'i dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, Esenceli ve Tekin'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Esenceli ve Tekin'in cenazeleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.