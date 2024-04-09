Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklere ziyaret - Son Dakika
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Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklere ziyaret

Kahramanmaraş ve Adıyaman\'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklere ziyaret

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Ramazan Bayramı arifesinde, Vali, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer şehitlikleri ziyaret etti. Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehit yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

09.04.2024 16:02
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Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklere ziyarette bulunuldu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve beraberindekiler, Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret etti.

İl Müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken Müftü Abdurrahman Kotan da dua etti.

Vali Ünlüer ve beraberindekiler kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Daha sonra "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kapıçam Şehir Mezarlığı'na geçildi.

Adıyaman

Adıyaman'da ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ile İshak Şan ve beraberindekiler Yeni Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.

Din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, şehitler için dua etti.

Daha sonra depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirleri ziyaret edildi, yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunulu.

Kaynak: AA

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