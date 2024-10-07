Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı

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DOĞU Karadeniz 'de özellikle fındık bahçelerine dadanıp, suyunu emdiği bitkiye zarar veren 'kahverengi kokarca' adlı istilacı böceğe karşı mücadele sürüyor. Kışlaklara çekilen istilacılar için ilaçlama yönteminin devreye alınacağını duyuran Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan , "Çeşitli planlamalar yapıyoruz. Bu sene tuzaklarımızı belirlediğimiz yerlere astık ve ilaçladık. Bu hafta itibarıyla kışlakların ilaçlanmasına başlayacağız. Özellikle, bahçelerin kenarı veya orman kenarındaki evlerde kış uykusuna yatan kokarca ile mücadele önemli" dedi.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kalite kaybına yol açan, fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü de kurutan 'kahverengi kokarca' adlı istilacı böceğe karşı başlatılan kimyasal ve biyolojik mücadele sürüyor. 300'den fazla bitki türünde beslenebilen ve biyolojik mücadelenin sürdürüldüğü istilacı böceğin erginlerinin uzun mesafelere uçabilme yeteneğinde olması, yayılışını kolaylaştırıyor. Bölgelerde, geliştirilen yapışkan tuzakların ardından kışlaklara çekilen istilacılar için ilaçlama yöntemi, bu hafta devreye alınacak.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır ile Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, 'kahverengi kokarca' böceği sorunuyla ilgili gelinen son durumu açıkladı.

'EN SIKINTILI SAHİLDEKİ 9 İLÇE'

Kış uykusuna yatan kokarca için mücadelenin önemli olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, "Bakanlığımızın, kokarca ile ilgili stratejik planı mevcut. Biz de harfiyen bu plana uyuyoruz. Eylem planı hazır, biz de bu eylem planına göre hareket ediyoruz. Çok ciddi konu ve düşman ile karşı karşıyayız. Kokarcanın doğal düşmanı 'samuray arısı'dır. Bizim bakanlığımız 7 yıl sonra 'samuray arısı'nı üretip, doğaya saldı. Doğayı tamam ilaçlayacağız, ancak birçok faydalı canlıyı da yok edeceğiz. Çeşitli planlamalar yapıyoruz. Bu sene tuzaklarımızı belirlediğimiz yerlere astık ve ilaçladık. Bu hafta itibarıyla kışlakların ilaçlanmasına başlayacağız. Özellikle, bahçelerin kenarı veya orman kenarındaki evlerde kış uykusuna yatan kokarca ile mücadele önemli. Köylerde eğitimler başladı. Bu eğitimler, ilaçlama eğitimleri. Büyükşehir belediyesi, Tarım Bakanlığı, Ziraat Odalarının verdiği destekle satın aldığımız ilaçları, bu bölgelere kanalize edeceğiz. Bizim en yoğun, en sıkıntılı olduğumuz ilçeler; Sürmene'den, Beşikdüzü'ne kadar sahildeki 9 ilçe. 300-400 rakamın altında kalan kısımlarda bu tehlike ile karşı karşıyayız" dedi.

'ZARARIN YÜZDE 5'E ÇIKMASI KORKUTUCU'

Kokarcanın uğrattığı zarara ilişkin bilgi veren Kaplan, "Ortalama yüzde 4,5- 5 arasında zararımız var. Sahil kesiminde yüzde 8'lere doğru çıkıyor. Üst kesimlerde hemen hemen yok gibi orta kesimlerde daha az. Bununla ilgili tespitimizi yaptık. Zararı da biliyoruz. Korkutucu zarar. Başka illerimizde yüzde 20-30'lara çıkmış bir zarar. Bize göre zararın yüzde 5'e çıkması da çok korkutucu. Arazide ilaçlama döneminde çiftçimizin daha dikkatli olması gerektiğinin dersi çıkmıştır diye düşünüyorum" diye konuştu.

'600 NOKTADA İLAÇLAMA'

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır da kokarca ile mücadelede gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, "Kendi iş gücümüzle 600 noktaya ilaçlama faaliyeti gerçekleştirdik. Kışlakları kendimiz temin ederek, ekiplerimizle birlikte ilaçlama yapacağız. Koordinasyonu Tarım Orman İl Müdürlüğü yürütecek. Onların belirlediği yapılarda ve depo yerlerinde ilaçlama yapılacak. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili bilinçlendirilmesi daha sonraki aşamalarda mücadeleyi daha etkin ve kolay kılacaktır" dedi.

'ÇOK TEHLİKELİ ZARARLI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Doğanın dengesini bozmadan zararlıyla mücadele edileceğini aktaran Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar ise "2017'de Çin'den Gürcistan'a, Gürcistan'dan da Karadeniz Bölgesi'ne yayılmaya başlayan çok tehlikeli zararlı ile karşı karşıyayız. Önemli olan iyi tespit yapmak, doğanın dengesini bozmadan bu zararlıyla mücadele etmek. Tüm paydaşlar, böyle zamanlarda, birlik beraberlik içinde güç birliği yaparak olaya müdahale etmelidir. Trabzon'da yaygın şekilde kokarca ile mücadelemiz sürüyor. Bununla ilgili 3-4 çeşit mücadelemiz var. Bu mücadelelere adım adım kararlı şekilde devam ediyoruz. Biyolojik, fiziksel ve kimyasal mücadeleleri zamanında yapmak çok önemli. Çalışmalarımız el birliği ile güçlü bir şekilde devam edecektir" diye konuştu.