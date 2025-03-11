Kahverengi Kokarca ile Mücadele İhtiyacı - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca ile Mücadele İhtiyacı

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kahverengi kokarcanın Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde 300'den fazla tarım ürününe zarar verdiğini belirterek, bu zararlıyla mücadele için ortak çalışma çağrısında bulundu.

11.03.2025 09:56  Güncelleme: 11:11
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(ANKARA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Karadeniz Bölgesi ve Marmara'da başta fındık olmak üzere 300'den fazla tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarca, özellikle kış aylarında terk edilmiş binalar, ahırlar ve depolarda barınmaktadır. Hava sıcaklıkları arttığında, zararlı bu alanlardan tarım alanlarına yayılmaya başlar. Bu durumun önüne geçmek ve zararlının yayılmasını engellemek için, hiçbir ara vermeden eksiksiz mücadele edilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklmada, kahverengi kokarca ile kışlaklarda mücadelenin önemini anlattı.

Kahverengi kokarcanın, Karadeniz ve Marmara bölgesinde 300 bitkisel ürüne zarar verdiğini söyleyen Bayraktar, "Fındık başta olmak üzere, tüm bitkisel ürünlerimizin korunabilmesi için kahverengi kokarca ile topyekun mücadele hız kesmeden devam etmelidir" diye konuştu.

Bayraktar, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Karadeniz Bölgesi ve Marmara'da başta fındık olmak üzere 300'den fazla tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarca, özellikle kış aylarında terk edilmiş binalar, ahırlar ve depolarda barınmaktadır. Hava sıcaklıkları arttığında, zararlı bu alanlardan tarım alanlarına yayılmaya başlar. Bu durumun önüne geçmek ve zararlının yayılmasını engellemek için, hiçbir ara vermeden eksiksiz mücadele edilmesi büyük önem taşımaktadır.

"Birlikte mücadeleye devam edilmeli"

Kahverengi Kokarca ile etkin mücadele için halk sağlığı ilaçlamaları ve mekanik yok etme yöntemleri önerilmektedir. Ancak toplu mücadelede karşılaşılan bazı zorluklar bulunmaktadır. Bunlar arasında, tarım alanları dışında kışlayan zararlının kontrol altına alınmasının güç olması, bölgede ikamet etmeyen bazı çiftçilerin etkili mücadeleyi katılmaması, doğal düşman böcek üretiminin yeni başlaması ve bu üretimin tüm bölgeye yayılamaması, ayrıca kimyasal mücadelede kullanılan ilaçların yüksek fiyatları ve coğrafi koşullar nedeniyle uygulama güçlükleri yer almaktadır. Bu sebeplerle, kahverengi kokarca istilasının fındık üretiminde büyük kayıplara yol açmaması için, Valilik koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediyeler ve tarımla ilgili tüm kurumların birlikte hareket ederek toplu kimyasal mücadele yürütmesi büyük bir önem taşımaktadır.

"Devam eden mücadeleye hız verilmeli"

Ziraat odalarımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında yürütülen 'Kahverengi Kokarca Eylem Planı' kapsamında, çiftçi eğitimi, tuzak asımı, doğal düşman böcek üretimi ve mekanik mücadele yöntemleriyle istilanın yayılmasını engellemeye çalışmaktadır. Mücadelenin daha etkin ve kapsamlı hale gelmesi için yetkili kurumlar ve paydaşların ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.

Evlerde, terk edilmiş binalarda, ahırlarda ve depolarda halk sağlığı ilaçlamaları ve mekanik yok etme yöntemlerinin uygulanması konusunda ise belediyelere ve muhtarlıklara büyük sorumluluk düşmektedir. Havaların ısınmasıyla bu zararlı tarım alanlarına yayılmaktadır. Çok zamanımız kalmadı, bu süreçte kışlak mücadelesini hızlandırmalıyız. Fındık başta olmak üzere, tüm bitkisel ürünlerimizin korunabilmesi için kahverengi kokarca ile topyekun mücadele hız kesmeden devam etmelidir."

Kaynak: ANKA

Marmara Bölgesi, Şemsi Bayraktar, Karadeniz, Marmara, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahverengi Kokarca ile Mücadele İhtiyacı - Son Dakika

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