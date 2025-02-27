Kaja Kallas: ABD ile Kenetlenmeliyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaja Kallas: ABD ile Kenetlenmeliyiz

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD ile ortaklık mesajı vererek müttefikliği güçlendirmeliyiz dedi.

27.02.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ile ABD'nin kenetlenmesi gerektiği mesajını vererek, "Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir kavga ya da savaş başlatmamaya çalışıyoruz." dedi.

Washington merkezli Hudson Enstitüsünde katıldığı programda AB-ABD ilişkileri ve Ukrayna gündemini değerlendiren AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "müttefikliğin güçlendirilmesi" mesajı verdi.

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin henüz göreve geldiğini ve ikili ilişkilerin seyri konusunda Avrupalı liderlerin Beyaz Saray'ı birer birer ziyaret ettiğini hatırlattı.

Trump yönetimi ile her konuda anlaşacakları gibi bir durumun olmadığını belirten Kallas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Farklı konularda her zaman aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmez ancak müttefikler oturup endişelerini tartışır ve çözümler üretir. Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir kavga ya da savaş başlatmamaya çalışıyoruz. Çünkü dünyada neler olup bittiğine bakarsanız, gerçekten de birbirimize kenetlenmemiz gerektiğini görürsünüz."

ABD'ye Ukrayna çağrısı

Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının İttifakı daha da güçlendireceğini vurgulayan Kallas, bununla birlikte güncel durumdaki gelişmelerin de farkında olduklarını ve süreçle ilgili değerlendirmeleri yeni koşullara göre yaptıklarını söyledi.

Kallas, Trump yönetimine Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda çağrıda bulunarak, "Eğer güçlü bir NATO ile ilgileniyorsanız, o zaman en güçlü ordu Ukrayna ordusudur. Onları da dahil edersek çok güçlü bir NATO'ya sahip oluruz. Ama şu anki durum bu değil." diye konuştu.

AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var

Öte yandan Kallas, AB olarak kendi içlerine kapanma gibi bir lükslerinin olmadığını, ABD ile de diğer birçok ülke ile de ciddi miktarda alışveriş yaptıklarını kaydetti.

Kallas, "AB olarak tamamen kendi içimize kapanmanın akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Diğer ülkelere ihtiyacımız var. Örneğin Türkiye'ye ihtiyacımız var. Birleşik Krallık endüstrisine de ihtiyacımız var." dedi.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, AB'nin ABD'yi mahvetmek amacıyla kurulduğunu savunmuş, ancak kendi başkanlığı döneminde bunun olmayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Savunma, Türkiye, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Kavga, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaja Kallas: ABD ile Kenetlenmeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
09:30 Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:12 Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim
09:05 Günler sonra ortaya çıktı Derbide Vincic’i şoke eden olay Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
08:59 Özel’den Beykoz Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına ilk tepki Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 22:10:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kaja Kallas: ABD ile Kenetlenmeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.