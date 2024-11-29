Kaldırımda Süren Sürücüler Görüntülendi

İstanbul'da, trafik yoğunluğundan kaçmak için araçlarını kaldırımda süren sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Esenyurt ve Avcılar'da yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle otomobil ile panelvan minibüs sürücüleri araçlarıyla kaldırıma çıktı.
Diğer sürücüler durma noktasına gelen trafikte kurallara uyarak araçlarını otoyolda sürerken, kaldırımda ilerleyen araçlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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