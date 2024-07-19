Kalfat Belediyesi Cuma Namazı Sonrası Vatandaşlara Aşure Dağıttı

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Kalfat Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kalfat Belediyesi önüne kurulan stanttan vatandaşlara aşure ikram eden Belediye Başkanı Salim Doğan, Muharrem ayının İslam aleminin birliğine ve huzuruna vesile olması temennisinde bulundu.

Görev geldikleri günden beri vatandaşlarla bir arada olduklarını belirten Doğan, "Onların hizmetkarıyız.Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Ayrım yapmadan hepsine ulaşmaya gayret ediyoruz. Tarih ve manevi yönden büyük bir değer olan Kalfatımızı hep birlikte çok daha güzel yere getirmek istiyoruz. Bugün de böyle güzel bir ayda ve günde hemşerilerimize aşure ikram etmek istedik. Hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliği ile pekiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Programa Kaymakam Erkan Minuz, Kalfat Vakfı Başkanı Bilal Demiryürek ve vatandaşlar katıldı.