Kalp Sağlığı Haftası'nda Önemli Sempozyum - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kalp Sağlığı Haftası'nda Önemli Sempozyum

Kalp Sağlığı Haftası\'nda Önemli Sempozyum

Ankara Üniversitesinde kalp sağlığına dikkat çekilen sempozyumda risk faktörleri ele alındı.

17.04.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesinde (AÜ) 14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında "Farkında Ol Kalbini Koru Sempozyumu" düzenlendi.

AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen sempozyumda, "Obezite ve kalp sağlığı, sigara ve stresin kalp sağlığı üzerine etkisi, egzersiz ve kalp sağlığı ile hipertansiyon" konuları ele alındı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, "Farkında Ol Kalbini Koru Sempozyumu ile Kalp Sağlığı Haftası'nı kutluyoruz. Kalp bizim en önemli ve en çok da ihmal ettiğimiz organlarımızdan birisi. Biz bu programla toplumda kalp sağlığını korumak adına alınması gereken tedbirler ve toplumun farkındalığını artırmaya yönelik bir çalışma yapıyoruz." dedi.

Kalp sağlığını korumak için alınabilecek önlemlerin bulunduğuna işaret eden Ünüvar, şöyle konuştu:

"Maalesef toplumda ciddi bir hareketsizlik var. Daha çok araç, daha çok asansör kullanıyoruz. Daha az hareket ediyoruz, daha fazla besleniyoruz. Özellikle akıllı cihazların gece uykusunu çok azalttığını biliyoruz. Bütün bunları topladığımız zaman, başta obezite ve hareketsiz yaşam olmak üzere birçok risk faktörünün de kalp sağlığını olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. Kalbimizi korumak kendi elimizde."

Bazen genetik ve farklı sebeplerden de kalp hastalıklarının ortaya çıkabileceğini vurgulayan Ünüvar, sigaradan uzak durmanın, kilo kontrolünün, düzenli beslenme ve düzenli uykunun kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Ünüvar, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kalp sağlığını korumak için düzenli kontrol önemli

AÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eralp Tutar ise dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenleri arasında kalp-damar hastalıklarının yer aldığını ifade etti.

Tutar, "Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tüm ölümlerin yaklaşık 3'te 1'i dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kalp damar hastalıklarının ciddiyetini ve yaygınlığını bu veri gösteriyor. Hesaplamalara göre, yaklaşık 3 dakikada 1 vatandaşımızı kalp damar hastalıklarına bağlı kaybediyoruz." diye konuştu.

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin önemli bir kısmının kronik stres, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam gibi kontrol edilebilir risk faktörlerinden kaynaklandığını, bunun çeşitli araştırmalarda gösterildiğini belirten Tutar, kolesterol, kan şekeri ve tansiyonun düzenli kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Hipertansiyon, Hipertansiyon, Sempozyum, Eğitim, Sağlık, Güncel, Stres, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalp Sağlığı Haftası'nda Önemli Sempozyum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:26 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün tutukluluğuna devam kararı ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
09:04 Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:46:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kalp Sağlığı Haftası'nda Önemli Sempozyum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement