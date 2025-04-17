Kalp Sağlığı Haftası\'nda Önemli Sempozyum

Ankara Üniversitesinde (AÜ) 14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında "Farkında Ol Kalbini Koru Sempozyumu" düzenlendi.

AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen sempozyumda, "Obezite ve kalp sağlığı, sigara ve stresin kalp sağlığı üzerine etkisi, egzersiz ve kalp sağlığı ile hipertansiyon" konuları ele alındı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, "Farkında Ol Kalbini Koru Sempozyumu ile Kalp Sağlığı Haftası'nı kutluyoruz. Kalp bizim en önemli ve en çok da ihmal ettiğimiz organlarımızdan birisi. Biz bu programla toplumda kalp sağlığını korumak adına alınması gereken tedbirler ve toplumun farkındalığını artırmaya yönelik bir çalışma yapıyoruz." dedi.

Kalp sağlığını korumak için alınabilecek önlemlerin bulunduğuna işaret eden Ünüvar, şöyle konuştu:

"Maalesef toplumda ciddi bir hareketsizlik var. Daha çok araç, daha çok asansör kullanıyoruz. Daha az hareket ediyoruz, daha fazla besleniyoruz. Özellikle akıllı cihazların gece uykusunu çok azalttığını biliyoruz. Bütün bunları topladığımız zaman, başta obezite ve hareketsiz yaşam olmak üzere birçok risk faktörünün de kalp sağlığını olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. Kalbimizi korumak kendi elimizde."

Bazen genetik ve farklı sebeplerden de kalp hastalıklarının ortaya çıkabileceğini vurgulayan Ünüvar, sigaradan uzak durmanın, kilo kontrolünün, düzenli beslenme ve düzenli uykunun kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Ünüvar, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kalp sağlığını korumak için düzenli kontrol önemli

AÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eralp Tutar ise dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenleri arasında kalp-damar hastalıklarının yer aldığını ifade etti.

Tutar, "Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tüm ölümlerin yaklaşık 3'te 1'i dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kalp damar hastalıklarının ciddiyetini ve yaygınlığını bu veri gösteriyor. Hesaplamalara göre, yaklaşık 3 dakikada 1 vatandaşımızı kalp damar hastalıklarına bağlı kaybediyoruz." diye konuştu.

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin önemli bir kısmının kronik stres, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam gibi kontrol edilebilir risk faktörlerinden kaynaklandığını, bunun çeşitli araştırmalarda gösterildiğini belirten Tutar, kolesterol, kan şekeri ve tansiyonun düzenli kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.