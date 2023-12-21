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KALYONCU AİLESİNİN ACI GÜNÜ

İSTANBUL'DA tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun eniştesi Fahri Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı.

KALYONCU AİLESİNİN ACI GÜNÜ
21.12.2023 - 16:33,
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İSTANBUL'DA tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun eniştesi Fahri Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ablası Diş Hekimi Songül Kalyoncu'nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu kanser tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında vefat etti. Fahri Cengiz Kalyoncu için Büyük Çamlıca Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Fahri Cengiz Kalyoncu'nun eşi Songül Kalyoncu, kızı Hilal Kalyoncu, oğlu Bilal Kalyoncu ve akrabaları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Eski Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Kalyoncu'nun cenazesi Çengelköy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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