Kamala Harris'in ABD Başkan Yardımcılığına Uzanan Yolculuğu - Son Dakika
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Kamala Harris'in ABD Başkan Yardımcılığına Uzanan Yolculuğu

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilme kararı almasının ardından adaylığına kesin gözüyle bakılan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Eğitimli bir ailenin çocuğu olarak doğan Harris, siyasete atılmadan önce başarılı hukuk kariyeriyle de dikkat çekiyor. Harris'in başkan yardımcılığı süresince ülke içinde ve dışında aktif görevler üstlendiği ve farklı konularda çalışmalar yaptığı biliniyor. Evli olan Harris'in iki üvey çocuğu bulunuyor.

24.07.2024 00:35
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- Dünyanın gündemindeki Harris'in ABD başkan yardımcılığına uzanan yolculuğu

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilme kararı almasının ardından adaylığına kesin gözüyle bakılan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Eğitimli bir ailenin çocuğu olarak doğan Harris, siyasete atılmadan önce başarılı hukuk kariyeriyle de dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilme kararı almasının ardından aday olarak desteğini açıkladığı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Kamala Harris'in geçmişi ve kariyeri de merak konusu oldu.

Eğitimli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi

Kanser araştırmaları konusunda uzman olan Hint asıllı bilim insanı Shyamala Gopalan ve Stanford Üniversitesinde ekonomi profesörü olan Jamaika asıllı Donald J. Harris'in kızı olarak 20 Ekim 1964 tarihinde Kaliforniya'da doğan Harris, sivil toplum hareketlerinde aktif olarak yer alan ebeveynleri tarafından insan hakları ve özgürlükler konularına duyarlı bir birey olarak yetiştirildi. Washington D.C.'deki Howard Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler ve Ekonomi, California Üniversitesi Hastings Hukuk Fakültesinde ise hukuk eğitimi alan Harris, avukat olmaya hak kazandı.

Kariyerine hukukçu olarak başladı

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1990'da California'daki Alameda Bölge Savcılığı ofisinde çalışmaya başlayan Harris, 1998 yılında aynı eyaletteki San Francisco Bölge Savcılığı ofisine geçti. Harris, 2004 yılında ise San Francisco Bölge Savcısı oldu. 2011 yılında Californiya Başsavcısı olarak atanan Harris, senatör olduğu 2017'ye dek bu görevi sürdürdü.

Senatörlüğü süresince sosyal eşitlik için çalıştı

Harris, senatör olduğu süre boyunca ise adalet reformu, göçmenlik ve çevre gibi konularda yoğun olarak çalıştı. Harris yoksullukla mücadele, anne sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi, küçük işletmeler için sermayeye erişimin kolaylaştırılması ve iklim kriziyle mücadele ile ilgili yasaları destekledi.

İlklere imza atarak başkan yardımcısı oldu

Harris, 2020 yılına gelindiğinde ise Joe Biden'ın başkanlık kampanyasında başkan yardımcısı adayı olarak yer aldı. 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde Joe Biden ve Kamala Harris, Donald Trump ve Mike Pence'e karşı zafer kazandı. Böylece Kamala Harris 20 Ocak 2021'de ABD'nin ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olarak yemin etti.

Yurt içi ve yurt dışında aktif şekilde görev aldı

Başkan yardımcılığı süresince ülke genelinde fırsat eşitliğini sağlamak, ailelere destek olmak ve temel özgürlükleri korumak ve geliştirmek için çalışan Harris, bireysel silahlanma karşıtı görüşleriyle dikkat çekti. Yurt içi görevlerini yerine getirirken yurt dışında da aktif olarak Biden yönetimini temsil eden Harris, 19'dan fazla ülkeye seyahat ederek 150'den fazla dünya lideriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Evli ve 2 üvey çocuğu bulunuyor

Özel hayatı ile sık gündeme gelmeyen Harris'in 2014 yılında evlendiği avukat Douglas Emhoff'un ilk evliliğinden olan iki üvey çocuğu bulunuyor. Üvey çocuklarını "Sonsuz sevgi ve saf mutluluk kaynağı" olarak niteleyen Harris'in, "Kesin olarak söyleyebileceğim tek şey, onlar olmadan ne kalbimin bütün ne de hayatımın anlamlı olacağıdır" dediği biliniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kamala Harris'in ABD Başkan Yardımcılığına Uzanan Yolculuğu - Son Dakika

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