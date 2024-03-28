Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna'daki Rus savaş esirleri ve Rusya'da tutulan Ukraynalı savaş esirlerinin aileleriyle görüştü

Güncel

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna'daki Rus savaş esirleri ile Rusya'da tutulan Ukraynalı savaş esirlerinin aileleriyle görüştü.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Malkoç, Ukrayna programı kapsamında savaş esirleri ve esir aileleriyle bir araya geldi, çeşitli temaslarda bulundu.

İlk olarak Rus esirlerin tutulduğu kampları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Malkoç, esirlerin taleplerini dinledi, Müslüman esirlerin gelecek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Daha sonra Rusya'da tutulan Ukraynalı savaş esirlerinin aileleriyle bir araya gelen Malkoç, Rus ombudsmanı ve yetkililerine iletmek üzere ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Malkoç, ayrıca, UNICEF Ukrayna Ofisi yetkilileriyle Çocuk Hakları Koruma Merkezi'ni ziyaret etti, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve diğer meclis üyeleriyle de bir araya geldi.