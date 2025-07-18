Kamu İşçileri İçin Yeni Teklif: Yüzde 24 Artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin, "İşçilerimize birinci 6 ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz." dedi.

Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Işıkhan, sürecin şeffaf şekilde ve sosyal diyalog içinde yürütüldüğünü söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, AK Parti iktidarları döneminde tüm işçilerimiz ve emekçilerimiz bilir ki onları enflasyona ezdirmeme ilkesini daima uyguladık. Hükümet olarak teklifimizi açıklamak isterim. İşçilerimize birinci 6 ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz. Bu genel artışların yanında önümüzdeki hafta başında sendikalarımızla birlikte iş kollarına ilişkin meseleleri ve geneli ilgilendiren bazı konularda özellikle işçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz. TÜHİS ile sendikalarımızla bir araya gelerek kamu çerçeve protokolünü inşallah sizlerle birlikte kaleme almaya başlayacağız. İşçilerimizin ve sendikalarımızın da müsterih olmalarını özellikle istirham ediyorum."