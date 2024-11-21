Kamyon Sürücüsüne Trafik Cezası

Güncel

Pendik'te, trafikte tehlike yaratacak şekilde kamyona yüklediği malzemeler yola dökülen sürücüye 4 bin 575 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimleri sırasında, Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde M.Y. isimli sürücünün kullandığı kamyona çakıl gibi inşaat malzemelerinin yüklendiğini, sonrasında da bunların yola döküldüğünü tespit etti.

Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun, "tehlike yaratacak şekilde yükleme yapmak" ve "taşıt yoluna bir şey dökmek" maddelerinden toplam 4 bin 575 lira ceza uyguladı.