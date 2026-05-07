Samsun'un Terme ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 K 3209 plakalı kamyonet, Yüksekyayla Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.B. olay yerinde hayatını kaybetti, A.Ş. ve A.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?