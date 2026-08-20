Kanada'da 582 Yangın Aktif - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada'da 582 Yangın Aktif

Kanada\'da 582 Yangın Aktif
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'da 582 aktif orman yangını var, 31'i kontrol altına alınamadı; 4,1 milyon hektar yandı.

OTTAWA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Kanada, ülke genelinde 582 yangının aktif olarak devam ettiğini, bu yangınların 31'inin henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Federal hükümetten salı günü yapılan açıklamaya göre, bu sezon kaydedilen 4.793 orman yangınında 4,1 milyon hektarlık alan kül oldu. Yangın sayısı geçen yılın aynı döneminde bildirilen 4.584'e göre hafif bir artış gösterse de, yanan alan geçen yılki 7,7 milyon hektarlık seviyenin altında kaldı.

Meteoroloji tahminlerine göre, ağustos-eylül döneminde ülkenin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar görülmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde devam eden kuraklık koşulları da göz önüne alındığında, orman yangınlarına yönelik yüksek risklerin devam etmesi öngörülüyor.

Öte yandan Ontario ve British Columbia eyaletlerindeki söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Meksika, Kosta Rika, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan 500'den fazla yabancı itfaiyeci bölgeye ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Orman Yangını, Acil Durum, Kanada, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da 582 Yangın Aktif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
İran’dan ABD’ye Avrupa’da misilleme tehdidi İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı Operatör enkaz altında kaldı Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı
Cenazeye katıldı Son halini görenler tanıyamadı Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

15:34
Nereden nereye İşte Yasin Öztekin’in yeni takımı
Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:42
İddia hayli vahim Mahkemede İmamoğlu’nun sus pus olduğu an
İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an
14:00
İletişim Başkanı Duran’dan Netanyahu’nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 15:40:00. #7.13#
SON DAKİKA: Kanada'da 582 Yangın Aktif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.