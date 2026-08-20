Kara Kartal\'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş ile Kauno Zalgiris karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇA GOLLE BAŞLADI

6. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornere ön direkte kafa vuruşunu yapan Oh, meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu.

BİR GOL DE MURILLO'DAN

12. dakikada siyah-beyazlılar ikinci golü buldu. Sol kanadı etkili kullanan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde ayak içiyle dokunan Murillo, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi.

SON ANDA SAVUNMA ARAYA GİRDİ

29. dakikada sağdan kullanılan kornerde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Oh'un kayarak yaptığı vuruşta savunma araya girerek golü önledi.

KAPTAN ORKUN FARKI 3'E ÇIKARTTI

Mücadelenin 56. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı. Oh ceza sahasında Rıdvan'ın pasında topla buluştu, rakip araya girdi, yıldız golcü mücadeleyi bırakmadı ve aşiline gelen tekme sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen kaptan Orkun Kökçü penaltıyı gole çevirdi, Beşiktaş farkı 3'e çıkardı.

VLAHOVIC YOKLADI AMA OLMADI

69. dakikada Beşiktaş dördüncü gole çok yaklaştı! Rıdvan'ın sol kanattan nefis ortasında Duşan Vlahovic kafayı vurdu, kaleci mutlak golü çıkardı, Orkun tamamlayamadı.

BEŞİKTAŞ TURA GÖZ KIRPTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Vincenzo Italiano'nun öğrencileri rövanş öncesi büyük avantajı cebine koydu. Rövanş karşılaşması 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak.