Kanada'da Ara Seçimler 13 Nisan'da

09.03.2026 20:57
Başbakan Carney, 13 Nisan'da Ontario ve Quebec'te üç ayrı seçim bölgesinde ara seçimler düzenleneceğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 13 Nisan'da 3 ayrı seçim bölgesinde ara seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Kanada Başbakanlık Ofisinin açıklamasına göre, 13 Nisan'da ara seçime gidilmesi planlanan bölgelerin isimleri belirlendi.

Açıklamada, iki ara seçimin Ontario eyaletinin Toronto kentinde yer alan "Scarborough Southwest" ve "University—Rosedale" seçim bölgelerinde yapılacağı, bir diğerinin ise Quebec eyaletinin Montreal kentine bağlı Terrebonne bölgesinde düzenleneceği belirtildi.

Yerel basındaki haberlerde de Başbakan Carney liderliğindeki Liberal Parti'nin Toronto'daki seçim bölgelerinde çoğunluğu elde etme ihtimaline işaret ediliyor.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 169 sandalyeye sahip olan Liberal Parti, "dar çoğunluklu hükümet" kurması için 172 milletvekiline ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla ara seçimlerin iktidar partisi için oldukça belirleyici olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
19:53
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
