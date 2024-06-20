Kanada'da İslamofobi İçerikli Video Yayınlayan Sürücü Hakkında Nefret Suçu Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
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Kanada'da İslamofobi İçerikli Video Yayınlayan Sürücü Hakkında Nefret Suçu Soruşturması Başlatıldı

Kanada'nın Toronto kentinde bir aracın üstündeki dijital ekrandan Müslüman karşıtı içerikli video yayınlayan sürücü hakkında nefret suçu soruşturması başlatıldı. Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), videonun yayımlandığı aracın görüntüsünü paylaşarak durumu tehlikeli olarak nitelendirdi ve Toronto polisine soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Toronto polisi, konuya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

20.06.2024 11:27
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Kanada'nın Toronto kentinde aracının üstündeki dijital ekrandan Müslüman karşıtı (İslamofobi) içerikli video yayımlayan sürücü hakkında "nefret suçu" soruşturması başlatıldı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), X sosyal medya platformundan videonun yayımlandığı aracın görüntüsünü, "Bu, son derece tehlikeli bir mesaj ve buna göz yumulmamalı." ifadesiyle paylaştı.

NCCM, Toronto polisine soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Toronto polisinin X hesabından yapılan açıklamada, nefret suçları biriminin konuya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.

Trafikte seyreden aracın üstündeki ekranda yayımlanan videoda namaz kılan Müslümanların görüntüsünün ardından İslam karşıtı ifadeler yer alıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kanada'da İslamofobi İçerikli Video Yayınlayan Sürücü Hakkında Nefret Suçu Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
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