Kanada'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

NEW Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ülkesinin İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı iki devletli çözüm ilkesine bağlılığını yineleyerek, bunun Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Anita Anand, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Kanada'nın bağımsız, yaşanabilir ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü güçlü şekilde desteklemeyi sürdürdüğünün altını çizen Anand, "Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı vardır ve bu hakkı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anand, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Filistin meselesinin çözüme kavuşturulmasının hayati önemde olduğunu belirterek, "Filistin meselesi, Orta Doğu'da uzun vadeli barış ve refahın merkezinde yer alıyor. Bugün burada toplanmış olmamız, müzakere edilmiş bir çözüm konusunda uluslararası toplumun ortak kararlılığını gösteriyor." dedi.

Filistin Yönetimi'nin hem Gazze hem işgal altındaki Batı Şeria'yı kapsayan etkin bir yönetişim için gerekli reformları hayata geçirmesinin kritik olduğunu vurgulayan Anand, bu doğrultuda Kanada'nın Filistin Yönetimi'nin reform ve kapasite geliştirme çabalarına destek amacıyla bu yıl için ek 10 milyon Kanada doları yardım sağlayacağını bildirdi.

"Gazze'deki insani durum korkunç boyutlara ulaştı"

Kanada Dışişleri Bakanı, Gazze'deki insani durumun korkunç boyutlara ulaştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'deki durum felaket düzeyinde. İnsanlar açlıktan hayatını kaybediyor. Yiyecek ve suya ulaşmaya çalışırken ya da askeri operasyonlar sırasında öldürülüyorlar. Hayatta kalanlar ise önlenebilir hastalıklardan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tablo kabul edilemez."

Sivillere, özellikle çocuklara yönelik saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ve yerleşimci şiddetini açık şekilde kınadıklarını ifade eden Anand, zorla yerinden edilmenin de uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Anand, Kanada'nın Gazze'deki sivillere yönelik insani yardım kapasitesini artırmak için bu yıl ek 30 milyon Kanada doları daha tahsis edeceğini belirterek, bu fonla yardım malzemelerinin Ürdün ve çevre bölgelere önceden konuşlandırılması ve ihtiyaç anında hızlıca ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

"İki devletli çözüm bir umut değil, bir haktır"

Kanada'nın konferansa, ilkeleri yeniden teyit etmek ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırmak amacıyla katıldığını vurgulayan Anand, kalıcı barışın ancak derhal ve kalıcı ateşkes ilanı, kurumların yeniden inşası, güvenin tesis edilmesi ve Filistin devleti için gerekli koşulların sağlanmasıyla mümkün olacağına dikkati çekti.

Anand, "İki devletli çözüm bir umut değil, bir haktır. Barış çabalarını geciktirmek yerine, bu hakkın hayata geçirilmesi için hep birlikte çalışmalıyız." mesajını verdi.