Kanada'dan İsrail'e Gazze Tepkisi - Son Dakika
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Kanada'dan İsrail'e Gazze Tepkisi

Kanada, Gazze'de yeni yerleşim yerleri kurulmasına karşı çıkarak İsrailli bakanların çağrılarını reddetti.

23.10.2024 19:48
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NEW Kanada Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yeni yerleşim yerleri kurulmasına kesin bir şekilde karşı çıktıklarını belirterek, bazı İsrailli bakanların bu yöndeki çağrılarını reddettiklerini bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin X resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsrailli bakanların bu yöndeki "kışkırtıcı söylemlerinin" kalıcı barış imkanlarını baltaladığına işaret edilen açıklamada, "Biz her zaman İsrail ve Filistin halkının barış, güvenlik ve onurlu yaşamlarını destekleyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kanada'nın, İsrailli bakanların Gazze'de yeni yerleşim yerleri kurulmasına ilişkin açıklamalarını reddettiği belirtilerek, "Gazze'de yeni yerleşim yerleri kurulmasına kesin bir şekilde karşı çıkıyoruz." vurgusu yapıldı.

Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'deki yeni yerleşim yerleri inşası için konferans düzenledi

Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'deki yeni yerleşim yerleri inşası için Gazze sınırında bir konferans düzenlemiş ve buraya çok sayıda İsrailli bakan ve Knesset üyesi katılmıştı.

Gazze sınırındaki Be'eri yerleşim biriminin yakınında İsrail ordusunun kapalı askeri bölge olarak ilan ettiği alanda düzenlenen etkinlikte, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin sloganı ile "Gazze Bizimdir, Sonsuza Dek" sloganı yer alırken, "Gazze'yi Yeniden Yerleştirmeye Hazırlık" başlığı altında İsrail'in 2005 yılında boşalttığı bölgede yerleşim çabalarına hazırlık yapılması ele alınmıştı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de sosyal medya hesabından, Gazze'nin Filistinlilerden boşaltılması çağrısında bulunmuş ve İsrail'in Gazze'de yeni yerleşim birimleri kurmasının mümkün olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada'dan İsrail'e Gazze Tepkisi - Son Dakika

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