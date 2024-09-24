Kanada'dan Lübnan'a Dönüş Çağrısı - Son Dakika
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Kanada'dan Lübnan'a Dönüş Çağrısı

Kanada, Lübnan'daki vatandaşlarına derhal evlerine dönmelerini istedi. Durum kritik.

24.09.2024 11:16
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Kanada, Lübnan'daki vatandaşlarına "derhal evinize dönün" çağrısında bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Joly, Lübnan'a seyahat için giden veya ülkeye yerleşmiş Kanada vatandaşlarına "derhal evinize dönün" çağrısı yaptı.

Bölgedeki durumun istikrarsız olduğunu ve gerginliğin her an artabileceğini kaydeden Joly, Lübnan'a seyahat etmek isteyen Kanada vatandaşlarına, "Şimdi uygun zaman değil" dedi.

Joly, hem Lübnanlı hem de İsrailli meslektaşlarıyla temas halinde olduğunu ve bir "felaketin" önüne geçmek için İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimin acilen düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

?İsrail'in Lübnan'a dünden itibaren düzenlediği saldırılarda 492 kişi öldü

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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