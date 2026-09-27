Kanada Dışişleri Bakanı Anand BM'de küresel düzende ibrenin tersine döndüğünü söyledi - Son Dakika
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Kanada Dışişleri Bakanı Anand BM'de küresel düzende ibrenin tersine döndüğünü söyledi

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Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, BM 81. Genel Kurulu'nda uluslararası düzenin kırılma yaşadığını ve küresel düzende ibrenin tersine döndüğünü söyledi. Anand, Kanada'nın tek bir ortağa bağımlılığını azaltarak stratejik özerklik izleyeceğini belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, büyük güçlerin ekonomik işbirliğinden geri çekildiği ve ulusal egemenliğe giderek daha fazla meydan okunan bir ortam oluştuğunu belirterek, uluslararası düzenin "geçiş süreci değil, kırılma" yaşadığını söyledi.

Anand, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, devlet egemenliğinin BM Şartı'nın temel taşlarından biri kabul edildiğini ve bunun sıklıkla hiçe sayıldığını kaydetti.

Büyük güçlerin ekonomik işbirliğinden geri çekildiği ve ulusal egemenliğe giderek daha fazla meydan okunan bir ortamın oluştuğunu, uluslararası düzenin "geçiş süreci değil, kırılma" yaşadığını dile getiren Anand, "Küresel düzende ibre tersine döndü." dedi.

Kanada'nın bu duruma yanıt olarak daha fazla "stratejik özerklik" izleyeceğini ve "tek bir ortağa olan bağımlılığını azaltacağını" kaydeden Anand, hem köklü hem de yeni ortaklarla ilişkilerini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ülkesinin "değer odaklı gerçekçilik ilkesini" benimseyeceğini vurgulayan Anand, "Bazıları daha yüksek duvarlar örmeyi ve uluslararası etkileşimden geri çekilmeyi tercih etse de biz uzun vadeli ortaklıkların refah ve güvenliğe giden yol olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Pasifik ve Orta Doğu

Anand, Kanada'nın Hint-Pasifik bölgesindeki varlığını sürdüreceğini, Hindistan ve Çin ile ekonomik ilişkilerini derinleştireceğini ve Latin Amerika'da yeni fırsatlar aradığını kaydetti.

Orta Doğu bölgesindeki gidişata değinen Anand, Tahran yönetiminin "asla nükleer silaha sahip olmaması" gerektiğini vurguladı ve İran'ın bölgesel eylemlerini de kınadıklarını bildirdi.

İsrail ve Filistin sorununda Kanada'nın "müzakereye dayalı iki devletli çözüme destek verdiğini" belirten Anand, "işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve bu yerleşimlerin barışın önünde bir engel teşkil ettiğini" söyledi.

Kaynak: AA
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