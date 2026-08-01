Kandıra Plajlarında Denize Girme Yasağı
Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 plajda denize girmek yasaklandı.
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle tüm plajlarda 5 plajda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor.
Bu sebeple Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum ve Sarısu sahillerinde denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kandıra Plajlarında Denize Girme Yasağı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?