Kapadokya\'da Otel Kazası Sonucu Oluşan Tedavi Masrafları Sigorta Şirketi Tarafından Karşılanacak

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KAPADOKYA'da konakladığı otelin önüne bırakılan paspasa basıp düşmesi sonucu belinde kırık oluşan Sevnur Ünlü'nün, 33 bin 404 TL'lik tedavi gideri, Sigorta Tahkim Komisyonu kararıyla sigorta şirketi tarafından karşılanacak.

Geçen yıl 24 Nisan'da meydana gelen olayda Sevnur Ünlü, konakladığı otelden çıkarken, görevlilerin temizlik sonrası girişe bıraktığı paspasa basınca kayarak yere düştü. Yaralanan Ünlü, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde belinde kırık olduğu belirlenen Ünlü, ameliyata alındı. 4 gün süren tedaviden sonra taburcu olan Ünlü, Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurarak, otelin sigorta şirketi tarafından bu tür durumlara karşı güvence altında olduğunu belirterek, tedavi masraflarının karşılanması talebiyle 100 bin TL maddi tazminat istedi. Komisyonun uyuşmazlık hakem kararında, Sevnur Ünlü'nün başvurusu kabul edilerek, 33 bin 404 TL'lik hastane gideri ile avukatlık ve bilirkişi ücretlerinin de davalı sigorta şirketi tarafından karşılanmasına karar verildi.

Kararda gerekçe olarak, otelin güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve sigorta şirketinin poliçe kapsamında sorumlu olduğu gösterildi. Sigorta şirketinin, zararın meydana geldiği otele 'Üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası' teminatı verdiği ve bu sebeple tarafların aktif ve pasif husumet ehliyetlerinin mevcut olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Dosyaya sunulan poliçede 'Poliçeyle birlikte konaklama süreci boyunca sigorta altına alınan misafirlerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması gibi durumlar karşısında güvence altındadır' ifadelerinin yer aldığı hatırlatıldı.

Komisyonun kararına ilişkin açıklama yapan mağdur Ünlü'nün avukatı Fırat Bilici ise "Bu tarz büyük işletmelerde kesinlikle ortak alan sigortası mevcut olmakla birlikte işletmenin yeterli önlemi almaması sebebiyle vatandaşların başına bir kaza gelmesi durumunda bu sigortadan yararlanarak tedavilerini yaptırabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey ilk hastane müracaatında doğru beyanda bulunmak hususu" dedi.