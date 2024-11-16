Kapaklı'da Hemşire Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir hemşire, evinde ölü bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan özel bir hastanede görevli hemşire Begüm Tonguz'dan (23) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Eve giden ekipler, Tonguz'u hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tonguz'un öldüğü tespit edildi.
Tonguz'un cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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