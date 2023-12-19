Kapıkule\'de 33 piton ele geçirildi

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Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor•
Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanarak Bulgaristan'dan, Türkiye'ye giriş yapan otomobilde gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı. Aramada, çuvallar içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 33 piton ele geçirildi. Yılanlar Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücüye 26 bin 390 lira idari para cezası kesildi.
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