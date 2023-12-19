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Kapıkule'de 33 piton ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de 33 piton ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada 33 piton bulundu. Yılanlar yetkililere teslim edilirken sürücüye idari para cezası kesildi.

Kapıkule\'de 33 piton ele geçirildi
19.12.2023 - 13:20,
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EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada 33 piton ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanarak Bulgaristan'dan, Türkiye'ye giriş yapan otomobilde gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı. Aramada, çuvallar içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 33 piton ele geçirildi. Yılanlar Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücüye 26 bin 390 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türkiye, Edirne, Hayvan Hakları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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