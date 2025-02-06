Kar Yağışı 185 Yolu Kapatıyor

Güncel

Amasya ve Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 185 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Amasya İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent genelinde kar yağışı sonrası 85 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta da kar yağışı nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.