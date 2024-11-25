Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara

Güncel

(ANKARA) - Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 il ve bazı ilçelerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildi.

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakımlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi. Okulların tatil edildiği il ve ilçeler:

" Niğde, Nevşehir, Ordu, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Bolu, Tokat, Erzincan, Kırşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Malatya, Giresun, Aksaray, Çankırı, Sinop, Düzce, Tunceli, Karaman, Kastamanu ve Adana'nın Tufanbeyli ve Pozantı ilçeleri, Samsun'un Asarcık, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçeleri, Sakarya'nın Akyazı ilçesi, Karabük'ün Eflani ilçesi, Rize'nin İkizdere ilçesi, Bingöl'ün Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri"