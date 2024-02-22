Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney- Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde çalışma programına göre sağ veya sol şeritlerden ulaşıma izin verilmiyor. Kuleler bölgesinde de uygun zaman aralığında sağ, sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.
İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe- Urla kavşakları 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Seydikemer- Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.
Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerindeki (Kayaönü ile Çamlıca köyleri arası) yapım çalışmaları sebebiyle bugün 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Bucakkışla-Karaman-Mut yolunu kullanabilecek.
Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.
Kayseri- Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerindeki (Bahçecik mevkisi) heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Siverek- Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Artvin- Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ile güzergahlarında temizlik ve drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün ve yarın 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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