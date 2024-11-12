Karabağlar Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği

Karabağlar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçenin her noktasında temizlik seferberliği başlattı. İlk etapta belirli mahallelerde yoğunlaşan çalışmalar, sürdürülebilir yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

12.11.2024 15:42  Güncelleme: 16:19
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, ilçenin her noktasını daha temiz ve sağlıklı bir hale getirmek için temizlik seferberliği başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları Karabağlar'ın tüm mahallelerinde sürdürülecek. İlk etapta Abdi İpekçi, İhsan Alyanak ve Peker mahallelerinde başlayan çalışmalar, her hafta belirli bir mahallede yoğunlaşarak ilçenin tamamında yapılacak.

Çalışmalar kapsamında, 4 süpürge makinesi, 1 yıkama aracı, 2 açık kasa kamyonet ve 1 kontrol aracı ile toplamda 26 personel görev alıyor. Belediye, temizlik işlerinin yanı sıra, çevre düzenlemeleri ve geri dönüşüm uygulamalarıyla da mahallelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Budama atıklarının da düzenli olarak toplanacağı çalışmalarda, Karabağlar'ın her hafta belirlenen mahallelerinde temizlik faaliyetleri yapılacak. Bu sürdürülebilir temizlik hareketi sayesinde Karabağlar'ın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi sağlanacak.

Mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu temizlik çalışmalarında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, temizlik hareketinin amacının sadece ilçenin görünümünü iyileştirmek olmadığını, aynı zamanda vatandaşların yaşam alanlarında sağlıklı ve hijyenik bir ortam yaratmak olduğunu vurguladı.

Kınay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazanıyor. Karabağlar'ın her köşesinde temizlik çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Temizlik hareketi, ilçenin diğer mahallelerinde de hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.

Başkan Kınay, ayrıca vatandaşlardan çevreyi temiz tutma konusunda hassasiyet göstermelerini isteyerek, "Sadece belediyenin değil, tüm vatandaşlarımızın katkısıyla daha temiz bir çevreye ulaşabiliriz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği - Son Dakika

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