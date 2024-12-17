Karabağlar'da Çocuklar Uzaydaki Astronotla Buluşacak - Son Dakika
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Karabağlar'da Çocuklar Uzaydaki Astronotla Buluşacak

Karabağlar Belediyesi, Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi aracılığıyla 20 öğrenciye Uluslararası Uzay İstasyonu ile canlı bağlantı yapma fırsatı sunuyor. Projeye başvurular 25 Aralık 2024'e kadar açık.

17.12.2024 10:27  Güncelleme: 12:19
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, çocukları bilimin heyecan verici dünyasıyla buluşturmak için özel bir projeye imza atıyor. ARISS Projesi kapsamında, 20 öğrenci Uluslararası Uzay İstasyonu ile canlı bağlantı kurarak bir astronotla doğrudan konuşma şansı elde edecek.

Başvuru yapmak isteyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, https://forms.gle/PBXRtYgD1VSskaJb8 linkine tıklayarak form doldurabilecek. Son başvuru tarihi 25 Aralık 2024 olarak belirlenirken, seçilen öğrencilerin isimleri ocak ayında açıklanacak. Etkinlik ise 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında belirlenecek bir günde gerçekleştirilecek.

Kınay "Çocuklar hayallerini gerçekleştirecek"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, tüm Karabağlarlı çocukları projeye katılmaya davet ederek "Bu projeyle çocuklarımız, uzaydaki bir astronotla konuşarak hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulacak. Bilimi sevdirmek, çocuklarımızın merakını desteklemek ve onları geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmek bizim en büyük hedefimiz. Karabağlar'da bilimle iç içe nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Projeye başvuran öğrenciler arasından, en ilginç soruları hazırlayan 20 asil ve 5 yedek öğrenci seçilecek. Seçilen öğrencilerin velileri bilgilendirilecek ve proje öncesinde düzenlenecek toplantıya davet edilecek.

ARISS Projesi Nedir?

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, ARISS Projesi'ne kabul edilen ilk bilim merkezi unvanına sahip.

ARISS (Amateur Radio on the International Space Station), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan amatör radyo ekipmanlarını kullanarak dünya ile iletişim kurulmasını sağlayan uluslararası bir projedir. Öğrenciler bu proje sayesinde astronotlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı bulurken, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında eğitim ve farkındalık kazanmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da Çocuklar Uzaydaki Astronotla Buluşacak - Son Dakika

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