Karabük Beşiktaşlılar Derneği'nden Basın Toplantısı

Karabük Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yenişehir Büyük Kulüp'te düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Göksun Öztoprak, kentte fark yaratan, sorumluluk alan ve değer üreten dernek olmak istediklerini söyledi.

"Beşiktaşlılık bizim için bir aidiyetten öte duruştur." diyen Öztoprak, "Beşiktaşlılık adalet, dayanışma ve birlikte hareket etme kültürünü temsil eder. Biz de attığımız her adımda bu anlayışı yaşatacağız. Önümüzdeki süreçte gençlere dokunan, sosyal sorumlulukta aktif ve şehrine katkı sağlayan dernek olacağız. Konuşmaktan çok yaptıklarımızla anılacağız." dedi.

Derneğin kurucular kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

"Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Karabük'teki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hastanelerin mevcut durumunu analiz etmek ve gelecek projeksiyonlarını değerlendirmek amacıyla "Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz başkanlığında düzenlenen toplantıda kentteki sağlık tesislerinin yöneticileri, kendi kurumlarındaki hizmet kapasitesi, tıbbi teknolojik altyapı, personel durumu ve vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik yürütülen projeler hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ersöz, Karabük halkının en modern sağlık hizmetine en hızlı şekilde ulaşabilmesi için tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü İsmail Kara da hastanelerin verimlilik analizlerinin düzenli yapıldığını belirterek, toplantıların, aksayan yönlerin tespiti ve çözümü noktasında önem arz ettiğini vurguladı.

Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Bekir Poçan, Destek Hizmetleri Başkanı Yüksel Korkut, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Taylan Çebi ve Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Andaç katıldı.