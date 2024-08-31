Karabük'e 83 doktor atandı

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Karabük ve ilçelerine 69'u pratisyen ve 14'ü uzman olmak üzere 83 hekimin atandığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, atamaların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bünyesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'te hekim kadrosunun güçlendiğini kaydetti.

Hemşehrilerine en iyi sağlık hizmetini sunmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Şahin, "Karabük'e tek seferde 83 yeni hekimin ataması yapıldı. Bu atamalarla, sağlık hizmetleri güçlenecek, vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunulacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da hekimlerin Karabük'ün merkezi ve farklı ilçelerinde görev yapacağını vurgulayarak, hekim atamalarının Karabük halkına hayırlı olmasını diledi.

Keskinkılıç, atamaların sağlık hizmetlerini rahatlatacağını, fiziki imkanların iyileştirilmesi çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da atamalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve milletvekillerine teşekkür ederek, "118'inci Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 69 pratisyen ve 14 uzman hekim ilimize gelecek. Hayırlı olsun. Karabük için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.