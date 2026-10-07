Karabük Safranbolu'da polisten kaçan alkollü sürücü 343 bin 965 lira ceza aldı - Son Dakika
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Karabük Safranbolu'da polisten kaçan alkollü sürücü 343 bin 965 lira ceza aldı

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Karabük Safranbolu\'da polisten kaçan alkollü sürücü 343 bin 965 lira ceza aldı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu Barış Mahallesi'nde yakalandı. Sürücüye 343 bin 965 lira idari para cezası uygulanırken otomobil 60 gün trafikten menedildi, ehliyetine 28 ay el konuldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

78 ABE 107 plakalı otomobilin sürücüsü E.A, Bostanbükü köyünde polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak kaçışını sürdüren sürücü, kovalamaca sonucu Barış Mahallesi'nde yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücüye 343 bin 965 lira idari para cezası uygulandı, otomobil 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Sürücünün ehliyetine ise 28 ay el konuldu.

Ayrıca 1 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, sürücü hakkında "görevli memura direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
SafranboluGüvenlikKarabükGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Safranbolu'da polisten kaçan alkollü sürücü 343 bin 965 lira ceza aldı - Son Dakika
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