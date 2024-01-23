Karabük\'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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