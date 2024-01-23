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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Bayır Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını kontrol altına alarak evde hasar oluşmasını engelledi.

Karabük\'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
23.01.2024 - 09:27,
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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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