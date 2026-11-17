Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te Ergenekon Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi'nde hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı; kazada 1 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosikletteki yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'te hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Ş.Ç. idaresindeki hafif ticari araç ile K.K. yönetimindeki motosiklet, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletteki S.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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