Karabük'te kaçan 15 yaşındaki motosikletli ve araç sahibine 326 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Karabük'te kaçan 15 yaşındaki motosikletli ve araç sahibine 326 bin lira ceza kesildi

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Karabük'te plakasız motosiklet ihbarı üzerine polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 15 yaşındaki sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 286 bin, araç sahibine 40 bin lira ceza kesilirken toplam 326 bin lira uygulandı ve motosiklet 60 gün trafikten menedildi.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü ile araç sahibine toplam 326 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kayabaşı Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde plakasız motosiklet bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaştığını fark ederek motosikleti çalıştırıp kaçan sürücü, kovalamaca sonucu Nene Hatun Caddesi'nde aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yapılan kontrolde 15 yaşındaki İ.Ö. olduğu tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 286 bin lira ceza kesildi.

Araç sahibine de 40 bin lira ceza uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: AA
MotosikletGüvenlik3. SayfaKarabükGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te kaçan 15 yaşındaki motosikletli ve araç sahibine 326 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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